Известная украинская телеведущая Катя Осадчая и шоумен Юрий Горбунов наслаждаются отцовством

Как пишет Politeka.net, 19 августа этого года популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая известна украинцам как ведущая телепрограммы "Светская жизнь", родила шоумену Юрию Горбунову второго сына.

Заметим, что Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. Тогда же у них родился сын Иван. В общем это были третьи роды звезды, ведь у нее еще есть сын Илья, которого она родила в 19 лет от бизнесмена Олега Полищука. Сейчас парень учится в престижном университете в США. Первый брак Осадчей продлился всего три года, в 2004 она с Полищуком развелась.

В своем Instagram Осадчая часто делится фотографиями с новорожденным сыном.

"Маленький ребенок делает маму моложе:) ведь в очередной раз чему-то учишься, снова учишься понимать тон кряхтения, желания без слов и спать по три часа между кормлениями. Илья родилась, когда мне было 19, Иван в 33 и Даниил в 37. И сейчас будто снова вернулись в свои девятнадцать, ведь так же гуляю с коляской по осенним улицам и так же держу на руках маленького мальчика, а тем временем Илье исполнится 19 через несколько дней", - написала Осадчая.

В комментариях Горбунов пошутил, что в 40 Осадчая должна родить ему еще и дочь.

"А Маричка будет в 40😇😇😇 ", - написал Горбунов.

Ранее Politeka писала, что Осадчая после трех родов рассказала, чего ждет сейчас: "Так хочется...".

Напомним, что Горбунов показал, как проводит время с сыном после работы: "Хорошо, что не уроки".

A еще Politeka сообщала, что Осадчая без фильтров и со спутанными волосами показала себя настоящую в гримерке: кадры.