Відома телеведуча Катя Осадча народила третього сина на ім'я Данило і через місяць показала фігуру в облягаючому чорного кольору

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017-му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. Того ж року у них народився син Іван, а місяць тому Осадча народила йому другого сина - Данила.

Цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Катя Осадча в елегантній чорній облягаючій сукні в підлогу. У ньому видно, що телеведуча схудла через місяць після пологів, проте ще трохи видно животик. Свій образ вона доповнила шикарним темним макіяжем і обручем з світловідбиваючими каменями

"Ви готові? Поїхали", - підписала фото Катя Осадча.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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