Неизменная ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая устроила фотосессию с Юрием Горбуновым и новорожденным сыном

Как пишет Politeka.net, 37-летняя телеведущая Екатерина Осадчая недавно родила шоумену Юрию Горбунову, за которого вышла замуж четыре года назад, второго сына.

Заметим, что это были третьи роды звезды, ведь у нее еще есть 19-летний сын Илья, которого она родила в 19 лет от бизнесмена Ильи Полищука. Сейчас парень учится в престижном университете в США. Первый брак Осадчей продлился всего три года, в 2004 она с Полищуком развелась.

Сейчас Осадчая и Горбунов в счастливом браке воспитывают общих сыновей – 4 летнего Ивана и Даниила, которому 19 сентября исполнился месяц. По случаю праздника Осадчая опубликовала нежную фотографию с Горбуновым и маленьким сыном.

"Нашему Даниле сегодня месяц. Первый маленький день рождения. Месяц, который мы учились быть родителями сразу двух маленьких детей. @gorbunovyuriy спасибо, что мы во всем команда ❤️", - написала телеведущая.

За 15 минут поклонники поставили почти 12 тысяч лайков и написали комментарии.

"Очень милые, поздравляю 🎉🌺🌸❤️ ," Поздравляю))) у вас прекрасная семья 🤍🤍🤍 ", " ❤️ пусть растет здоровым 👏 ", "клубочек счастья 😍 "Какое это счастье 🔥❤️ ", " вы очень классные!!!!!!❤️❤️❤️", " Поздравляю! Пусть растет здоровеньким и счастливым 🥰🥰🥰 вам на радость!", " Высшее проявление любви – это маленький ангелочек в ваших нежных и надежных руках!!! 🔥🔥🔥", - написали в сети.

На публикацию Осадчей отреагировали также Леся Никитюк, Дзидзьо, Юлия Санина, Даша Астафьева, Оля Цибульская МамаРика и другие.

Ранее Politeka писала, что Катя Осадчая в элегантном образе восхитила Лесю Никитюк и не только: "пример женственности".

Напомним, что Горбунов покрасовался стильным образом вместе с Осадчей на вечеринке: "Мистер и миссис элегантность".

A еще Politeka сообщала, что Осадчая показала, как кормит новорожденного сына: "Какая необычная и красивая".