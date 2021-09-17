Відома телеведуча Катя Осадча похвалилася шикарним виглядом на нових фото

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою ведучою. Вона в 2017-му році вийшла заміж за телеведучого і актора Юрія. Нещодавно Катя Осадча народила малюка, після чого відразу приступила до роботи.

Цього разу Осадча поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах телеведуча позує перед камерою в білому легкому платті, яке може здаватися напівпрозорим під сонячними променями.

"П’ятниця… раніше на п’ятничні вечори планували веселощі ) а тепер всі наші веселощі вдома

біжу з роботи мершій додому. А в вас які плани на вечір?",- запитала телеведуча.

Шанувальники залишили для Каті безліч приємних слів в коментарях: "Катя, ви просто молодець і ви для мене приклад цілеспрямованості", "Красива", "Вогонь", "Така ж як і у Вас. У нас мала дочка 11 місяців, яка вимагає постійної уваги".

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