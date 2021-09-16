Українська телеведуча Катя Осадча показала себе з маленьким синочком

Як пише Politeka.net, Катя Осадча в 2017 році вийшла заміж за телеведучого Юрія Горбунова. Красуня відразу народила сина Івана. Нещодавно зірка знову народила, але вже повернулася до роботи. Катя також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.

Цього разу красуня показала, як позувала для модного глянцю. Осадча згадала всі свої фотосесії для цього журналу.

"На фото не молодший син, хоча зараз і годую, тому фотографія актуальна

Вчора журнал Elle відзначив двадцяту річницю і дав привід згадати свої зйомки. Дві дуже різні обкладинки, одна про материнство, друга про кар'єру і цілі. Пам'ятаю, як для першої обкладинки я несамовито худла,щоб увійти в свою ідеальну модельну форму :)", - написала Катя.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як красиво", "яка незвичайна і красива", "ви дуже красиво виглядаєте", "красуня Катя", "прекрасні, натхненні фото", " на першому фото я подумала, що це Сара Джессіка Паркер. Ви дуже красива".

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