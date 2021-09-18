Відома телеведуча Катя Осадча вразила виглядом фігури в елегантному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча, автор і ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу телезірка, яка нещодавно народила третю дитину, похвалилася фігурою в стильному образі.

На фото і відео, які Катя показала у своєму мікроблозі, вона зображена на яхт-прогулянці на тлі красивого заходу. Перед камерою зірка з'явилася в елегантному костюмі ніжно-лілового відтінку, який красиво підкреслив її струнку фігуру. Волосся телеведучої зачесане в акуратну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд, вона із захопленням спостерігає Красивий захід.

У підписі до публікації Осадча написала: "Магічне небо залишу тут. Осінні заходи особливо драматичні, але і по-особливому красиві. Де був ваш найкрасивіший Захід Сонця?". Користувачі тут же почали коментувати Новы фото і відео Каті, засинаючи її компліментами. Однією з перших прокоментувала пост телеведуча Леся Никитюк, яка залишила сердечка-емодзі.

"Як же красиво!", "Краса яка!", "Ви - чудова! Стежу за Вашими кроками з часів студентства! Справжній приклад жіночності, материнства і вірності!", "Краса", "Яка фігура у вас", - пишуть фанати.

Нагадаємо, Життя Каті Осадчої різко змінилося після народження третьої дитини: "Біжу з роботи швидше додому...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов покрасувався стильним образом разом з Осадчою на вечірці: "Містер і місис елегантність".

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