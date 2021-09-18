Известная телеведущая Катя Осадчая впечатлила видом фигуры в элегантном наряде

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая, автор и ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз телезвезда, которая недавно родила третьего ребенка, похвасталась фигурой в стильном образе.

На фото и видео, которые Катя показала в своем микроблоге, она запечатлена на яхт-прогулке на фоне красивого заката. Перед камерой звезда появилась в элегантном костюме нежно-лилового оттенка, который красиво подчеркнул ее стройную фигуру. Волосы телеведущей зачесаны в аккуратную прическу, а на ее лице легкий макияж и загадочный вид, она с восторгом наблюдает красивый закат.

В подписи к публикации Осадчая написала: "Магическое небо оставлю здесь. Осенние закаты особенно драматические, но и по-особому красивые. Где был ваш самый красивый закат?". Пользователи тут же начали комментировать новый фото и видео Кати, засыпая ее комплиментами. Одной из первых прокомментировала пост телеведущая Леся Никитюк, которая оставила сердечки-эмодзи".

"Как же красиво!", "Красотища какая!", "Вы - замечательная! Слежу за Вашими шагами со времен студенчества! Настоящий пример женственности, материнства и верности!", "Красота", "Какая фигура у вас", - пишут фанаты.

Напомним, Жизнь Кати Осадчей резко изменилась после рождения третьего ребенка: "Бегу с работы скорее домой...".

Как сообщала Politeka, Горбунов покрасовался стильным образом вместе с Осадчей на вечеринке: "Мистер и миссис элегантность".

Также Politeka писала, что Осадчая показала, как кормит новорожденного сына: "Какая необычная и красивая".