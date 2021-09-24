Известная телеведущая Катя Осадчая родила третьего сына по имени Даниил и спустя месяц показала фигуру в облегающем черного цвета
Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова. В том же году у них родился сын Иван, а месяц назад Осадчая родила ему второго сына - Даниила.
На этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Катя Осадчая в элегантном черном облегающем платье в пол. В нём видно, что телеведущая похудела спустя месяц после родов, однако еще немного видно животик. Свой образ она дополнила шикарным темным макияжем и обручем с светоотражающими камнями
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"Вы готовы? Поехали", - подписала фото Катя Осадчая.
Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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