Известная телеведущая Катя Осадчая родила третьего сына по имени Даниил и спустя месяц показала фигуру в облегающем черного цвета

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова. В том же году у них родился сын Иван, а месяц назад Осадчая родила ему второго сына - Даниила.

На этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Катя Осадчая в элегантном черном облегающем платье в пол. В нём видно, что телеведущая похудела спустя месяц после родов, однако еще немного видно животик. Свой образ она дополнила шикарным темным макияжем и обручем с светоотражающими камнями

"Вы готовы? Поехали", - подписала фото Катя Осадчая.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

Ранее сообщалось, Осадчая новым фото с Горбуновым растрогала Дзидзьо, Никитюк и других звезд: "Спасибо, что..."

Также, жизнь Кати Осадчей резко изменилась после рождения третьего ребенка: "Бегу с работы скорее домой..."

Politeka рассказывала, Горбунов покрасовался стильным образом вместе с Осадчей на вечеринке: "Мистер и миссис элегантность"