Відома телеведуча Катя Осадча показала, як перетворюється перед зйомками

Телеведуча Катерина Осадча приступила до роботи після пологів всього на третій день. Причому вона не стала відсиджуватися вдома і не планувала брати довгу відпустку.

Нещодавно артистка приступила до нових зйомок, що показала в соціальній мережі Instagram. Готуючись до чергового робочого дня, зірка вирішила показати, як перетворюється. У гримерці Осадча без макіяжу і фільтрів продемонструвала, як виглядає без прикрас.

Після цього Осадча вже в одязі і з яскравим макіяжем показала яскравий образ і своє перетворення:» готуємо дещо цікаве " -підмітила ведуча, тримаючи інтригу.

Не так давно 37-річна телеведуча Катерина Осадча нещодавно народила шоумену Юрію Горбунову, за якого вийшла заміж чотири роки тому, другого сина.

Зауважимо, що це були треті пологи зірки, адже у неї ще є 19-річний син Ілля, якого вона народила в 19 років від бізнесмена Іллі Поліщука. Зараз Осадча і Горбунов в щасливому шлюбі виховують спільних синів – 4 річного Івана і Данила, якому 19 Вересня виповнився місяць. З нагоди свята Осадча опублікувала ніжну фотографію з Горбуновим і маленьким сином.

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