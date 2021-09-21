Известная телеведущая Катя Осадчая показала, как преображается перед съемками

Телеведущая Катерина Осадчая приступила к работе после родов всего на третий день. Причем она не стала отсиживаться дома и не планировала брать долгий отпуск.

Недавно артистка приступила к новым съемкам, что показала в социальной сети Инстаграм. Готовясь к очередному рабочему дню, звезда решила показать, как преображается. В гримерке Осадчая без макияжа и фильтров продемонстрировала, как выглядит без прикрас.

После этого Осадчая уже в одежде и с ярким макияжем показала яркий образ и свое преображение: «Готовим кое-что интересное» - подметила ведущая, держа интригу.

Не так давно 37-летняя телеведущая Екатерина Осадчая недавно родила шоумену Юрию Горбунову, за которого вышла замуж четыре года назад, второго сына.

Заметим, что это были третьи роды звезды, ведь у нее еще есть 19-летний сын Илья, которого она родила в 19 лет от бизнесмена Ильи Полищука. Сейчас Осадчая и Горбунов в счастливом браке воспитывают общих сыновей – 4 летнего Ивана и Даниила, которому 19 сентября исполнился месяц. По случаю праздника Осадчая опубликовала нежную фотографию с Горбуновым и маленьким сыном.

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