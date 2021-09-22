Український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов показав, як проводить час зі своїм старшим сином
Як повідомляє Politeka.net, 51-річний Горбунов нещодавно вдруге став батьком. Його зіркова дружина, телеведуча Катя Осадча народила другого сина. Щасливі батьки вже встигли влаштувати спільну фотосесію з малюком. Не забувають вони приділяти увагу і старшому синові Івану. В Instagram Горбунов показав, як проводить вечір з хлопчиком. Тато і син захоплено прикрашали розмальовку.
"Вечірні замальовки!",- підписав фото щасливий батько.
У коментарях шанувальники залишили Горбунову масу добрих і теплих слів.
"Щастя вашій прекрасній родині, любові і всього хорошого", "хорошого вечора", "Як важлива для дітей увага батьків", «добре, що не уроки))», "запасайтеся олівцями - ось підросте молодший", - пишуть користувачі Мережі.
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Варто відзначити, що незважаючи на щільні графіки і Горбунов, і Осадча намагаються максимально багато часу проводити з дітьми.
Нагадаємо, що Горбунов показав, на кого схожий його маленький син: "у нас сьогодні...".
Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, що відбувалося на «Танцях з зірками» в кінці ефіру.
Також Politeka писала, що Горбунов показав, хто повернувся на "Танці з зірками": фото з фаворитом жінок.