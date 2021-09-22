Популярна українська телеведуча Катя Осадча розповіла, чого чекає цієї осені

Відома телеведуча в серпні втретє стала мамою, передає Politeka.net. Зараз красуня справляється з домашніми клопотами, активно працює, а також веде свій мікроблог в Instagram.

На сторінку зірки підписані 1,7 млн користувачів Мережі, з якими вона регулярно ділиться своїми думками, знімками, пов'язаними з роботою і сім'єю.

Цього разу артистка постала в простому образі в білій сорочці і сукні. У такому вигляді модель позувала на заході сонця.

"Чекаю бабине літо. Ставте від 1 до 10 наскільки сильно любите тепло️️", - написала Катя.

За годину публікація зібрала майже 4000 лайків і багато коментарів.

"Звичайно любимо, так що любов ця не вимірюється", "так хочеться тепла", " Катя, ви просто молодець і ви для мене приклад цілеспрямованості 🔥", "дуже чекаю, так холодно", " ви дуже красива😍 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", " головне, щоб в душі було тепло і затишно! 🔥 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Катя Осадча зараз перебуває у шлюбі з колегою Юрієм Горбуновим. У пари двоє спільнмх дітей - Іван (2017 р. н) і син, що недавно народився, а також телеведуча - мама Іллі (2002 р.н.) від попереднього шлюбу.

Нагадаємо, Осадча після народження третьої дитини зіткнулася з несподіваними труднощами

Як повідомляла Politeka, Осадча новим фото з Горбуновим зворушила Дзідзьо, Нікітюк та інших зірок

Також Politeka писала, Осадча показала, як годує новонародженого сина