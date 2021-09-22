Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала, чего ждет этой осенью

Известная телеведущая в августе третий раз стала мамой, передает Politeka.net. Сейчас красотка справляется с домашними хлопотами, активно работает, а также ведет свой микроблог в Инстаграм.

На страницу звезды подписаны 1,7 млн пользователей сети, с которыми она регулярно делится своими мыслями, снимками, связанными с работой и семьей.

В этот раз артистка предстала в простом образе в белой рубашке и платье. В таком виде модель позировала на закате солнца.

"Жду бабье лето. 😇 Ставьте от 1 до 10 насколько сильно любите тепло 👯♀️", - написала Катя.

За час публикация собрала почти 4000 лайков и много комментариев.

"Конечно любим, так что любовь эта не измеряется", "Так хочется тепла", "Катя, вы просто молодец и вы для меня пример целеустремлённости 🔥", "Очень жду, так холодно", "Вы очень красивая 😍🔥🔥🔥🔥🔥", "Главное, чтобы в душе было тепло и уютно! 🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, Катя Осадчая сейчас находится в браке с коллегой Юрием Горбуновым. У пары двое общих детей - Иван (2017 г.р) и недавно родившийся сын, а также телеведущая - мама Ильи (2002 г.р.) от предыдущего брака.

Напомним, Осадчая после рождения третьего ребенка столкнулась с неожиданными трудностями

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