Відома українська телеведуча Катя Осадча та шоумен Юрій Горбунов насолоджуються батьківством

Як пише Politeka.net, 19 серпня цього року популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка відома українцям як ведуча телепрограми "Світське життя", народила шоумену Юрію Горбунову другого сина.

Зауважимо, що Горбунов та Осадча одружилися в 2017 році. Тоді ж у них народився син Іван. Загалом це були треті пологи зірки, адже у неї ще є син Ілля, якого вона народила у 19-років від бізнесмена Олега Поліщука. Зараз хлопець навчається у престижному університеті в США. Перший шлюб Осадчої протривав лише три роки, у 2004 вона з Поліщуком розлучилася.

У своєму Instagram Осадча часто ділиться світлинами із новонародженим сином.

"Маленька дитина робить маму молодшою :) адже в черговий раз чомусь вчишся, знову вчишся розуміти тон кряхтіння, бажання без слів і спати по три години між годуваннями. Ілля народився, коли мені було 19, Іван в 33 і Данило в 37. І зараз ніби знову повернулися в свої дев’ятнадцять, адже так само гуляю з візком по осінніх вулицях і так само тримаю на руках маленького хлопця, а тим часом Іллі виповниться 19 за кілька днів", - написала Осадча.

У коментарях Горбунов пожартував, що у 40 Осадча має народити йому ще й доньку.

"А Марійка буде в 40😇😇😇", - написав Горбунов.

Рaніше Politeka писaлa, що Осадча після трьох пологів розповіла, чого чекає зараз: "Так хочеться...".

Нагадаємо, що Горбунов показав, як проводить час з сином після роботи: "Добре, що не уроки".

A ще Politeka повідомлялa, що Осадча без фільтрів і з поплутаним волоссям показала себе справжню в гримерці: кадри.