Відомий телеведучий і шоумен Юрій Горбунов показав, як проводить час Катя Осадча з їхнім сином Іваном у басейні біля їхнього розкішного особняка

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Зараз Юрій веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що нещодавно у телеведучого народився син - Данило. Це друга дитина, яку йому народила Катя Осадча, з якою він у шлюбі з 2017-го року.

На цей раз на сторінці шоумена в Instagram з'явилося нове фото. На кадрі - Катерина Осадча зі своїм 4-річним сином Іваном. Вони на території їх розкішного особняка плавають в басейні, не дивлячись на те, що зараз похолодало. На телеведучій чорний роздільний купальник. Вона посміхається на камеру і тримає Івана.

"Осінній заплив", - підписав фото Юрій Горбунов.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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