Известный телеведущий и шоумен Юрий Горбунов показал, как проводит время Катя Осадчая с их сыном Иваном в бассейне возле их роскошного особняка
Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Сейчас Юрий ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что недавно у телеведущего родился сын - Даниил. Это второй ребенок, которого ему родила Катя Осадчая, с которой он в браке с 2017-го года.
На этот раз на странице шоумена в Инстаграм появилось новое фото. На кадре - Екатерина Осадчая со своим 4-летним сыном Иваном. Они на территории их роскошного особняка плавают в бассейне, не смотря на то, что сейчас похолодало. На телеведущей черный раздельный купальник. Она улыбается на камеру и держит Ивана.
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"Осенний заплыв", - подписал фото Юрий Горбунов.
Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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