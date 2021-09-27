Известная телеведущая Катя Осадчая появилась на важном мероприятии, и засветилась со звездами
Катя Осадчая уже давно ведущая шоу "Світське Життя", в рамках которого бывает на самых важных мероприятиях, передает Politeka.net. Так, телеведущая на днях побывала на 20-летии модного глянца "Elle" украинской версии.
Звезда появилась в белом костюме и шляпке с блестящей вуалью.
В рамках съемок артистка пообщалась с разными звездами. В частности, Осадчая засветилась с ведущей Машей Ефросининой, моделью Аллой Костромичевой и другими.
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Отметим, Катя Осадчая очень любит работу. Звезда даже до последнего снималась в своей передачи во время беременности.
Стоит подчеркнуть, что телеведущая с августа этого года считает многодетной матерью, ведь она родила третьего сына в браке с коллегой - Юрием Горбуновым.
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