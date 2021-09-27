Известная телеведущая Катя Осадчая появилась на важном мероприятии, и засветилась со звездами

Катя Осадчая уже давно ведущая шоу "Світське Життя", в рамках которого бывает на самых важных мероприятиях, передает Politeka.net. Так, телеведущая на днях побывала на 20-летии модного глянца "Elle" украинской версии.

Звезда появилась в белом костюме и шляпке с блестящей вуалью.

В рамках съемок артистка пообщалась с разными звездами. В частности, Осадчая засветилась с ведущей Машей Ефросининой, моделью Аллой Костромичевой и другими.

"Модный глянец @elle_ukraine празднует двадцатилетие в Украине! Самые яркие светские гости в нашем репортаже уже в это воскресенье в 18.30!

Чье прочтения дресс-кода black & white cocktail нравится больше всего?", - написали авторы поста.

За 45 минут пост собрал более 900 лайков и немного комментариев.

"Очаровательные", "Стильная", - написали пользователи сети.

Отметим, Катя Осадчая очень любит работу. Звезда даже до последнего снималась в своей передачи во время беременности.

Стоит подчеркнуть, что телеведущая с августа этого года считает многодетной матерью, ведь она родила третьего сына в браке с коллегой - Юрием Горбуновым.

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