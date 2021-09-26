Известная телеведущая Катя Осадчая подверглась критике в социальных сетях из-за вида

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая известна как популярная телеведущая. Она в браке с украинским ведущим Юрием Горбуновым. Как сообщалось ранее, Екатерина недавно родила сына, и теперь у неё трое детей. Стоит отметить, что ведущая долгие годы ведет программу "Світське життя".

На этот раз телеведущая поделилась фотографиями на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Осадчая позирует на фоне сада. Она рассказала, как провела выходной день и показала, как выглядит сад возле дома её родителей - Александра и Анны.

"Осень 🧡 хороший воскресный день. У нас небольшой заплыв, гостили у родителей и готовимся смотреть Светская жизнь в 18:30. А что вы делаете в это воскресенье, будете у экрана в 18:30?", - спросила Катя Осадчая.

Поклонники оставили ей множество приятных слов под фото: "Катя, вы невероятно красивая", "Обязательно буду смотреть!", "Ждем с нетерпением".

Однако, не все пользователи сети оценили осенний наряд Екатерины Осадчей: "Штаны - жесть. Снимите их немедленно😢😢😢 Огроменный низ в них".

Ранее сообщалось, Горбунов засветил кадры отдыха Осадчей с сыном в собственном бассейне: "Осенний заплыв"

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