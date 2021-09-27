Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как проводит время с Катей Осадчей и новорожденным сыном в свой выходной день

Как пишет Politeka.net, Катя и Юрий поженились несколько лет назад. У пары есть сын Иван, а недавно Осадчая родила второго малыша. Но Катя успела вернуться к работе на телевидении. При этом звезда не забывает о ребенке, как можно увидеть по последнему фото Юрия в Инстаграм.

На снимках можно увидеть самого Горбунова, который гуляет с коляской по улице. А на последнем фото Катя уже была вместе с Юрием. Пара улыбалась на фото, а ребенка Осадчая держала на руках, пока Горбунов делал селфи.

"Выходной. Гуляем вместе", - написал Юрий.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивые такие", "Прелесть", "Ну какие вы милые", "Счастье вашей семье", Идет, миленько", "Огонь".

Напомним, Осадчая в белом костюме сверкнула фигурой после родов рядом с Ефросининой

А еще Politeka писала, что Горбунов засветил кадры отдыха Осадчей с сыном в собственном бассейне

Также Politeka сообщала, что Горбунов после рождения сына публично намекнул Осадчей на еще одного ребенка



