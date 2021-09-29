Телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, показала, как можно совмещать работу и материнские обязанности

Как пишет Politeka.net, кадрами звезда поделилась на своей странице в Инстаграм.

Осадчая родила малыша только 19 августа, но в декрет она решила не уходить, и продолжает активно заниматься карьерой. На новых кадрах она показала. Как кормит ребенка в то время, как ее гримируют для очередной съемки.

«У кого-то подготовка к съемкам, а у кого-то ужин», - написала она.

Также Катя показала окончательный образ, который оказался довольно строгим. Она была одета в черный пиджак и белую рубашку, которую застегнула на все пуговицы. При этом лице телеведущей закрывала защитная маска.

«Бонд. Джеймс Бонд», - подписала фото Осадчая.

Как известно, у Кати Осадчей есть трое детей. Первого телеведущая родила бизнесмену Олегу Полищуку, с которым развелась еще в 2004 году.

Вторым мужем телезвезды стал актер, шоумен и продюсер Юрий Горбунов. Брак они оформили в 2017 году. У пары есть старший сын Иван, а недавно на свет появился младший - Даниил. При этом Горбунов уже отшучивается, что ждет от Кати в 40 лет еще дочь, которую назовут Маричка.

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