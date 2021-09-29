Телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, показала, как провела время на модной вечеринке

Как пишет Politeka.net, у Кати Осадчей есть трое детей. Первого телеведущая родила бизнесмену Олегу Полищуку, с которым развелась еще в 2004 году. После этого Катя вышла замуж в 2017 году за телеведущего Юрия Горбунова. У пары сразу появился сын Иван, а недавно Осадчая родила второго ребенка для Юрия, которого назвали Даниилом. Но Горбунов уже отшучивался, что ждет от Кати в 40 лет еще дочь, которую назовут Маричка.

А пока Осадчая наслаждается посещением модных вечеринок. Звезда присутствовала на 20-летии "Elle". Катя там засветилась вместе с Машей Ефросининой, Аллой Костромичевой и другими знаменитостями.

"Модный глянец Elle празднует двадцатилетие в Украине! Самые яркие светские гости в нашем репортаже уже в это воскресенье в 18.30!

Чье прочтения дресс-кода black & white cocktail нравится больше всего?", - написала Осадчая.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Больше всего нравится образ Маши Ефросининой и Лиды Ли", "Стильная", "Мария красавица! Крымчанка!", "Алла как с мультфильма про монстров", "Все такие хорошенькие. А вот улыбка-выигрышное дополнение !!!".

Напомним, Юрий Горбунов публично поднял болезненную для Осадчей тему и получил ответ

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Также Politeka сообщала, что Горбунов с Осадчей показали новорожденного сына, выйдя вместе на прогулку



