Через месяц после рождения сына Юрий Горбунов заговорил о рождении дочери

Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий Юрий Горбунов после рождения двух сыновей в браке с Катей Осадчей, не перестает мечтать о дочери. На днях Горбунов вернулся к этой теме уже в соцсети.

Так, Катя Осадчая выложила в своем Instagram очаровательное фото с месячным сыном. А в подписи к кадру рассказала о рождении детей в каком возрасте это было. Забавно, что в комментариях к этому посту муж телеведущей Юрий Горбунов намекнул ей еще и на рождение дочери. "А Марийка будет в 40", - прокомментировал телеведущей. На это Катя ответила ему недовольным эмодзи.

Отметим, что в недавнем интервью Горбунов признался, что мечтает о дочери, несмотря на то, что у него всего месяц назад родился сын. Однако, по словам ведущего, его жена не воспринимает такие разговоры всерьез. "Когда я начинаю эту тему, она говорит: "Прекрати, пожалуйста". Пока об этом речь не идет", - признался Юрий.

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