Известная украинская певица Lama рассказала, почему до сих пор не родила ребенка и куда пропала на долгое время

Как передает Politeka.net, Lama (Наталья Дзенкив) является известной украинской певицей. Однако, в последние годы она не выпускала новых песен и клипов. Недавно, она выступила на концерте ко Дню Независимости Украины и дала интервью Кате Осадчей, где рассказала куда пропадала.

Так, на этот раз в программе "Світське життя" Катя Осадчая взяла интервью у известной украинской артистки под псевдонимом Lama (Наталья Дзенкив). Телеведущая спросила у певицы, куда она пропала и почему отдалилась от украинского шоу-бизнеса.

"Прежде всего мне необходимо было это время, чтобы отдалиться немного от шоу-бизнеса, но побыть с семьей, с самой собой. У меня очень хороший муж, очень хорошая семья и я хотела пожить как настоящий нормальный человек", — объяснила свою пропажу певица.

Также, Наталья рассказала, почему до сих пор у неё нет детей.

"У меня не было такого, чтобы я мечтала иметь детей. Я в этом себя почему-то не вижу. У меня не было осознанного решения. Я в 23 года поняла, что нужно детей родить, потому что все про это говорят. А я понимаю, что меня не тянет к этому. И сейчас вокруг меня так много знакомых с детьми, и я понимаю, что им трудно, что там и мамы, и бабушки и дедушки. А я такая думаю, боже, моя мама во Франковске. Ну как я буду это всё вытягивать? И Lamu сейчас, потому что я действительно поняла, что я дальше хочу продолжать писать песни", — откровенно призналась Lama.

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