Украинская певица Наталья Могилевская попробовала себя в роли ведущей вместо Кати Осадчей на "Світському житті" и взяла небольшое интервью у своей коллеги Ирины Билык

Катя Осадчая находилась в интересном положении и долгое время продолжала съемки, но на последних сроках в программе "Світське життя" ее заменяли украинские звезды шоу-бизнеса, среди которых оказалась Наталья Могилевская, пишет Politeka.net.

Певица брала интервью у своих коллег, в частности, и у Ирины Билык. Во время съемки произошел интересный конфуз, о чем сообщили в сторис на официальной странице передачи.

Могилевская подколола Ирину Билык, мол, если та хочет, может сломать микрофон ("Можешь бить", - смеясь, произнесла артистка), и таким образом "отомстить" Осадчей за каверзные вопросы.

"Знаешь, Наташа, я уже с Катей давно не выясняю отношения", - ответила Билык.

В подписи говорится, что интервью пришлось прервать.

"Это интервью пришлось остановить досрочно. Наталья Могилевская едва не пропустила свой выход на сцену", - написали авторы публикации.

Отметим, Наталья Могилевская в одном из интервью несколько лет назад рассказала, что очень дорожит дружбой с Ириной Билык. По ее словам, она влюблена в коллегу за ее профессионализм и достойную конкуренцию. За годы работы обе стали родными.

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