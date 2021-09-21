Украинская певица Наталья Могилевская поразила архивным снимком

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм артистка показала, как выглядела на обложках журналах много лет назад.

«Первой обложке уже 12 лет, а второй - 14! Не верится, что столько прошло. ЕLLE Украина @elle_ukraine, вы радуете нас крутым контентом вот уже 20 лет. Соня @sonickelle, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты делаешь для Еlle, для украинской арт-фешн аудитории, для всех людей, которые нуждаются в красоте, глубоких интересных историях и темах!», - подписала фото звезда.

В комментариях поклонники оставили Могилевской массу восторженных отзывов. Многие стали вспоминать, что артистка появлялась и на других обложках.

«У меня до сих пор есть второй журнал))) У мамы дома хранится», «Прекрасна», «Красавица. Всего-всего наилучшего», «Как и 20 лет назад, прекрасно выглядите», «Очень шикарные фото. Тоже хочу такие», «Алексеевна, у меня есть журнал МИКС от "Натали" там на обложке вы с байкером, ещё более ранее чем эти)))», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Могилевская не стала скрывать разочарование во время "Співають всі": "Ты покидаешь проект".

Как сообщала Politeka, Могилевская рассказала, от чего страдает осенью: «Ребята, я не готова».

Также Politeka писала, что Могилевская после шоу рассказала о начале своей карьеры: "Когда в 15 лет я...".