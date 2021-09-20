Популярна українська співачка і капітан зіркової команди на шоу "Співають всі" Наталя Могилевська розповіла про те, як бореться з поганим настроєм восени

Зірка виявилася однією з багатьох людей, яких восени накриває хандра. Як пише Politeka.net, про це Могилевська розповіла у своєму Instagram.

"Блін, хлопці, я не готова! Хто як бореться з осінньою нудьгою?", - поцікавилася співачка.

Вона також не залишилася осторонь і поділилася власними способами підняття настрою восени. Наприклад, Могилевська порадила внести різноманітність в сірі будні красивим одягом або побалувати тіло і шкіру походу в басейн, на масаж або до косметолога.

"Такі дрібниці роблять нас щасливими!", - підкреслила співачка.

Вона додала, що осіння хандра – не привід забувати про спорт.

"Чого не вистачає восени? Правильно, того самого літнього тепла. Гаряча ванна ввечері стане кращим заспокійливим і віддушиною", - порадила також Могилевська.

Крім того, співачка нагадала українцям про необхідність їсти більше фруктів і овочів.

"Тримайте хвіст пістолетом і рухайтеся далі, щоб ніяка осіння хандра не стала вам перешкодою", - підсумувала свій пост зірка.

Могилевська також поділилася новим фото, на якому позувала на тлі дороги в довгій шовковій спідниці з розрізом і квітчастій блузці.

Нагадаємо, Могилевська не змогла приховати свого розчарування на шоу "Співають всі".

Як повідомляла Politeka, Могилевська в блискучій сукні з великим вирізом викликала фурор в центрі Києва.

Також Politeka писала, що Могилевська після "Співають всі" розговорилася про початок своєї кар'єри.