Популярная украинская певица и капитан звездной команды на шоу «Співають всі» Наталья Могилевская рассказала о том, как борется с плохим настроением осенью
Звезда оказалась одной из многих людей, которых осенью накрывает хандра. Как пишет Politeka.net, об этом Могилевская рассказала в своем Инстаграм.
«Блин, ребята, я не готова! Кто как борется с осенней хандрой?», - поинтересовалась певица.
Она также не осталась в стороне и поделилась собственными способами поднятия настроения осенью. Например, Могилевская посоветовала внести разнообразие в серые будни красивой одеждой или побаловать тело и кожу походу в бассейн, на массаж или к косметологу.
«Такие мелочи делают нас счастливыми!», - подчеркнула певица.
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Она добавила, что осенняя хандра – не повод забывать о спорте.
«Чего не хватает осенью? Правильно, того самого летнего тепла. Горячая ванна вечером станет лучшим успокоительным и отдушиной», - посоветовала также Могилевская.
Кроме того, певица напомнила украинцам о необходимости есть больше фруктов и овощей.
«Держите хвост пистолетом и двигайтесь дальше, чтобы никакая осенняя хандра не стала вам помехой», - подытожила свой пост звезда.
Могилевская также поделилась новым фото, на котором позировала на фоне дороги в длинной шелковой юбке с разрезом и цветастой блузке.
Напомним, Могилевская не смогла скрыть своего разочарования на шоу "Співають всі".
Как сообщала Politeka, Могилевская в блестящем платье с большим вырезом произвела фурор в центре Киева.
Также Politeka писала, что Могилевская после "Співають всі" разоткровенничалась о начале своей карьеры.