Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала милый подарок от мужа на день рождения сына

Вчера Катерина Осадчая отмечала день рождение старшего сына, которому уже исполнилось 19 лет. Сейчас ребенок Осадчей отправился обучаться в США, поэтому праздник сына телеведущая отмечала без него.

Ее супруг Юрий Горбунов решил трогательно поздравить дома и пришел с сюрпризом – с большим букетом белоснежных роз.

«С цветами пришел» - похвалилась счастливая звезда. Позируя в объятиях мужа, звезда также показала себя настоящую – дома и без косметики, фотошопа и каких-то нарядных образов. Поскольку дома артистка предпочитает натуральность, наряжаться она не стала.

Заметим, что Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. Тогда же у них родился сын Иван. В общем это были третьи роды звезды, ведь у нее еще есть сын Илья, которого она родила в 19 лет. Сейчас парень учится в престижном университете в США.

"Маленький ребенок делает маму моложе:) ведь в очередной раз чему-то учишься, снова учишься понимать тон кряхтения, желания без слов и спать по три часа между кормлениями. Илья родился, когда мне было 19, Иван в 33 и Даниил в 37. И сейчас будто снова вернулись в свои девятнадцать, а тем временем Илье исполнится 19 через несколько дней", - написала Осадчая.

В комментариях Горбунов пошутил, что в 40 Осадчая должна родить ему еще и дочь.

"А Маричка будет в 40😇😇😇 ", - написал Горбунов.

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