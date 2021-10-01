Известная телеведущая Катя Осадчая показала, как выглядит без капли макияжа между съемками
Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова. В том же году у них родился сын Иван, а месяц назад Осадчая родила ему второго сына - Даниила.
Так, на этот раз телеведущая поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Хоть недавно Катя Осадчая родила третьего сына, однако она вовсе не дает себе отдохнуть. Телеведущая постоянно показывает кадры со съемок и работает в режиме нон-стоп. На кадре уставшая Осадчая позирует на камеру без капли макияжа.
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"День, когда не хватает времени на Сториз", — добавила к фото Катя Осадчая.
Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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