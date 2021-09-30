Известная украинская ведущая Катя Осадчая покрасовалась экстравагантными образами для программы «Світське життя»

Как известно, в прошлом месяце звезда стала мамой в третий раз. На протяжении всей беременности Осадчая продолжала работать, и спустя буквально несколько дней после родов вернулась на экраны.

Сейчас она также не сбавляет обороты. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм ведущая показала несколько образов для своей программы «Світське життя».

На первом фото Катя позирует в роскошном двуцветном платье, которое выглядит очень дорогим за счет переливающейся ткани.

На втором снимке Осадчая примерила оригинальный асимметричный жакет с длинной бахромой, желтый низ и кепку с золотистой вышивкой.

На последнем фото Осадчая предстала в белом костюме с необычными разрезами, а также оригинальной широкополой шляпе с блестящей сеточкой, закрывающей лицо.

«Светская жизнь бурлит :) вы уже успели привыкнуть к новому времени выхода в эфир - в воскресенье в 18:30? Выбираете образ 1, 2 или 3?», - написала ведущая.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Вам идет в любом образе», «Очень подходит 3 образ! А вообще - все прекрасные», «Все образы классные. Но мне больше 3 нравится», «Все замечательные, но 1», «Катюша вы всегда красиво одеваетесь потрясающе выглядите», - пишут люди.

Напомним, Осадчей после Каменских и Дорофеевой нашли новую замену в "Світському житті".

Как сообщала Politeka, Горбунов, мечтающий о дочке, засветил Осадчую в домашнем виде без макияжа.

Также Politeka писала, что Осадчая показала, как совмещает съемки и уход за ребенком, которому чуть больше месяца.