Известная телеведущая Катя Осадчая, которая недавно родила третьего сына, заговорила о том, что у неё не получается

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова. В том же году у них родился сын Иван, а месяц назад Осадчая родила ему второго сына - Даниила.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре счастливая Катя Осадчая позирует во дворе своего роскошного особняка с Юрием Горбуновым. На ней белая шелковая рубашка и того же цвета брюки.

"Ловлю бабье лето 👯 еще не все арбузы съели, не весь витамин D собрали :) не все пожилые рубашки спрятали 😅 Учусь радоваться любой погоде) но пока плохо получается. Осень люблю, но теплую, а какая ваша любимая пора? Ставьте в комментариях", - спросила Катя Осадчая.

Поклонники оставили телеведущей множество приятных комментариев с комплиментами: "Вы волшебная!", "Катенька, Вы просто умница - трое сыновей еще и домом занимаетесь, труженица!!! Я не понимаю людей, которые пишут, что у них денегмного поделитесь с нуждающими, это такие приколы, и почему на Вашем инстаграме??? Почему просят купить коляску???, есть спец организации, которые занимаются этой работой !!! Просто смешно!".

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