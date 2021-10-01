Известная телеведущая Катя Осадчая еще будучи беременной снялась для журнала Viva
Как пишет Politeka.net, 37-летняя известная телеведущая, которая участвовала во многих проєктах на "1+1" и уже более 15 лет ведет программу об украинских звезд "Светская жизнь", Катя Осадчая давно стала мамой. В этом году она родила второго сына шоумену и ведущему Юрию Горбунову. В счастливом браке пара воспитывает трех сыновей - двух общих и 19-летнего сына Осадчей Илью от первого брака.
Сейчас в своем Instagram часто рассказывает о своих буднях и публикует фотографии с маленьким сыном Даниилом. Однако еще во время беременности телеведущая снялась для обложки журнала Viva и обнажила живот. Снимок сделала известная фэшн-фотограф Соня Плакидюк. Номер журнала с беременной Осадчей на обложке Соня опубликовала в своем Instagram.
"Моя сияющая Катя Осадчая для @viva_ukraine_magazine ✨ в печать пошел ч/б вариант, а вы за какой?", - спросила Плакидюк.
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Как видим, на фото Катя одета в воздушную белую накидку из перьев. Поклонникам снимок телеведущей понравился, они написали много комментариев.
"Красота невероятная 😍😍😍", - написала жена Дмитрия Монатика Ирина.
" 🔥🔥🔥 это очень красиво", "Красивая 😍🔥 ", " Супер 😍😍 ", "Вот так! 🔥 Красиво! 😍 ", "Супер работа конечно ... цвет тоже очень нежный и крутой, но чб так чб 🔥🙌 ", "Первый. Как же беременность идет женщине", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Горбунов, который мечтает о дочке, засветил Осадчую в домашнем виде без макияжа: "С цветами пришел".
Напомним, что Катя Осадчая в элегантном образе восхитила Лесю Никитюк и не только: "Пример женственности".
A еще Politeka сообщала, что жизнь Кати Осадчей резко изменилось после рождения третьего ребенка: "Бегу с работы скорее домой...".