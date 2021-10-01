У програмі "Світське життя" , яку веде Катя Осадча, знову відбулися зміни, і новою ведучою стала відома спортсменка

Як передає Politeka.net, Катя Осадча вже багато років веде програму "Світське життя" про життя зірок українського шоу-бізнесу. Як відомо, нещодавно вона народила дитину, і в програмі їй знайшли заміну. Замість неї були ведучими та Наталія Могилевська, і Олександра Зарицька.

Так, цього разу в програмі "Світське життя" знову відбулися зміни. На роль ведучої зголосилася олімпійська чемпіонка і відома гімнастка Анна Різатдінова. Також, варто відзначити, що вона є фавориткою Влада Ями на шоу "Танці з зірками".

"Зоряний світський журналістка цього тижня - призер олімпійські ігри з художньої гімнастики Ганна Різатдінова. Разом ми нещодавно відвідавши благодійний кольоровий забіг у Києві! Спортивний "Світське життя» не пропустіть ця неділя в 18.30", — заінтригували заявою.

Нагадаємо, нещодавно новою ведучою програми" Світське життя", замість Каті Осадчої стала Наталія Могилевська, яка питала Ірину Білик про їх конфлікт з колишньою ведучою.

"Сьогодні я, Ірочка, замість Каті Осадчої, тому можеш бити мікрофон, я за нього не плачу", — пожартувала Наталія Могилевська.

На це Ірина Білик відповіла, що вже давно не з'ясовує стосунки з Катею Осадчою.

Також, раніше Олександра Зарицька замінювала Осадчу на програмі.

Раніше повідомлялося, Осадча приміряла екстравагантні образи для "Світського життя", вразивши виглядом після пологів: "Приголомшливо"

Також, Осадчій після Каменських і Дорофєєвої знайшли нову заміну в "Світському житті": "Як красиво, але..."

Politeka розповідала, Осадча показала, як поєднує зйомки і догляд за дитиною