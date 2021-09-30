Відома українська телеведуча Катя Осадча показала Милий подарунок від чоловіка на день народження сина

Вчора Катерина Осадча відзначала день народження старшого сина, якому вже виповнилося 19 років. Зараз дитина Осадчої вирушила навчатися в США, тому свято сина телеведуча відзначала без нього.

Її чоловік Юрій Горбунов вирішив зворушливо привітати вдома і прийшов з сюрпризом – з великим букетом білосніжних троянд.

"З квітами прийшов" - похвалилася щаслива зірка. Позуючи в обіймах чоловіка, зірка також показала себе справжню-вдома і без косметики, фотошопу і якихось ошатних образів. Оскільки вдома артистка воліє натуральність, вбиратися вона не стала.

Зауважимо, що Горбунов і Осадча одружилися в 2017 році. Тоді ж у них народився син Іван. Загалом це були треті пологи зірки, адже у неї ще є син Ілля, якого вона народила в 19 років. Зараз хлопець навчається в престижному університеті в США.

"Маленька дитина робить маму молодшою:) адже в черговий раз чогось вчишся, знову вчишся розуміти тон кректання, бажання без слів і спати по три години між годуваннями. Ілля народився, коли мені було 19, Іван в 33 і Данило В 37. І зараз ніби знову повернулися в свої дев'ятнадцять, а тим часом Іллі виповниться 19 через кілька днів", - написала Осадча.

У коментарях Горбунов пожартував, що в 40 Осадча повинна народити йому ще й дочку.

"А Марічка буде в 40😇 😇 😇", - написав Горбунов.

Раніше повідомлялося, Горбунов покрасувався стильним образом разом з Осадчою на вечірці: "Містер і місіс елегантність"

Також, Осадчій передрекли проблеми зі здоров'ям і фінансами: "кохана людина буде незадоволена"

Politeka розповідала, Осадча в ефектному вбранні прикрила обличчя сіточкою, зачарувавши загадковим виглядом: яскраві кадри