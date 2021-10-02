Ведущая на ТВ Катя Осадчая, которая недавно родила третьего сына, показала новый образ и рассказала, от чего пришлось отказаться на два месяца

Как пишет Politeka.net, Жена Юрия Горбунова Катя Осадчая не так давно родила третьего сына. Но телеведущая уже успела вернуться к работе, при этом уделяет время и малышу. А теперь Катя решила отправится в первую командировку за последних два месяца, о чем рассказала в Инстаграм.

На новом фото Катя была в блузе и брюках. Осадчая стояла на балконе, показывая роскошный панорамный пейзаж.

"Голова в облаках :)

два месяца без командировок. Вернулась к полетам, но в новых условиях, как все успеть за день и вернуться к младшему", - написала Осадчая.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Обожаю вас", "Где это такая красота".

Еще одно стори Катя опубликовала в сторис. Осадчая стояла перед дверью на балкон сняв свое отражение в стекле.

Напомним, Осадчая своей смелой фотосъемкой для глянца впечатлила даже супругу Монатика

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