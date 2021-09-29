Телеведущий Юрий Горбунов поделился забавным кадром вдали от жены Кати Осадчей

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий актер, шоумен Юрий Горбунов, у которого недавно родился сын с Катей Осадчей, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Похоже, артист отправился на гастроли с театром, ведь в своем микроблоге он показал кадр с коллегами-актерами после спектакля.

На фотографии нарядный Юрий позирует в черном пиджаке с белоснежной рубашкой и бабочкой, он весело улыбается и фотографирует. Рядом с ним на снимке видно известного украинского актера Алексея Вертинского и актрису и телеведущую Лилию Ребрик. На переднем плане видно красивый пышный букет, но не понятно, кто именно держит его в руках. Похоже, все они трое играли в спектакле в Харькове.

В подписи к фото Горбунов написал: "Харьков благодарим вас! Вы замечательный зритель!". Поклонники в комментариях начали засыпать троицу комплиментами: "Первый", "Класс", "Спасибо", "Какие красивые".

Напомним, "Прекрати": Юрий Горбунов публично поднял болезненную для Осадчей тему и получил ответ.

Как сообщала Politeka, Осадчая показала, как наслаждается яркими моментами с новорожденным сыном: "Маленький комочек счастья".

Также Politeka писала, что Горбунов с Осадчей показали новорожденного сына, выйдя вместе на прогулку: "Ну какие вы милые".