Популярная украинская певица Настя Каменских, которая во второй раз стала судьей гипершоу «Маска», сверкнула элегантным видом в мужском костюме.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм шоу «Маска» появилось фото Каменских, на котором она позировала в белой рубашечке и жилетке в мужском стиле. Образ удачно дополнял бардовый галстук и укладка, которая имитировала эффект мокрых волос. Каменских заигрывала с камерой, что сделало ее образ еще более пикантным.

«От звездного детектива гипершоу Маска, поп-дивы NK @kamenskux не скроется ни одна мелочь», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили своей любимице несколько комплиментов. Не обошлось и без отзывов, которые касались долгожданного шоу.

«Где новые герои? Показывайте ещё новые костюмы», «Класс», «Настя лучшая», «Настя как всегда красотка», «Выглядит потрясно», «Настя – лучший детектив из всей пятерки», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских показала, какой беззащитной может быть в постели: "Обнимашечки, сердечечки...".

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