Популярна українська співачка Настя Каменських показала яскраві кадри, зроблені в перерві між новими зйомками.

Настя Каменських звикла бути в центрі уваги, тому завжди намагається показувати якомога більше особистих кадрів. Щоб її обговорювали і говорили про її творчість, Настя також часто публікує різні промо-фото і відеоматеріали з нових проектів.

Перед стартом зйомок, мета яких зірка приховує, Каменських вирішила знову заінтригувати:

"Ранок починається зі зйомок 🥰 🎥 обожнюю такі насичені дні, коли робота кипить і розписана буквально кожна хвилинка! Адже ми для вас дещо дуже круте і неймовірно захоплююче 🤩 є здогади, що саме?» - написала Каменських під фото.

Користувачі почали гадати, що ж саме співачка мала на увазі:

"Ваш дует з Потапом розпався? У вас тепер соло кар'єра?; Моя улюблена красуня, обожнюю❤; така класна🔥; Крутишка; ти дуже красива дівчина; Красуня❤; новий кліп 😍; зйомки "Маски"?; Розумничка🧡 🧡; дуже 🔥 🔥 🔥 красуня😍».

Ми також писали, що Настя Каменських досить часто показує різні фото зі своїм чоловіком Потапом. Пара практично завжди їздить разом відпочивати. І це незважаючи на те, що в обох вельми завантажені графіки виступів.

Але це не привід не проводити час разом. На новому фото, яким поділилася Настя Каменських пара позує на тлі моря і білосніжного піску. Каменських для такого виходу вибрала яскраво-рожевий купальник, який підкреслив її принади фігури.

Нагадавши, Каменських задерла ніжку в тугих лосинах і похвалилася мільйоном.

Як повідомляла Politeka, Каменських у червоній сукні з високими вирізами побешкетувала перед дзеркалом.

Також Politeka писала, що Потап в обнімку з Каменських показав, як проводить час на вихідних.