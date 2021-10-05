Співачка Настя Каменських звернулася до шанувальників за допомогою, яка їй зараз так необхідна. Зірка пояснила, в чому справа.

34-річна співачка і дружина продюсера Потапа опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких не побоялася показати, як виглядає вранці тільки що прокинувшись, передає Politeka.net.

Ненафарбована та розпатлана Каменських позувала в затишному ліжку, будучи у футболці з принтом. Співачка повідомила, що попереду у неї важкий період і їй зараз дуже потрібна підтримка, а кому як не її численній армії фанатів впоратися з цим завданням.

"Доброго ранку, мене чекають два дуже складних дні зйомок попереду... Ви можете ставити мені свої обнімашечки, серденьки - так я буду знати, що Ви зі мною, підтримуєте мене і мені буде легше", - звернулася вона до публіки.

В кінці зірка обдарувала шанувальників наймилішою посмішкою, на яку здатна.

Після запису цього "сторіз" Каменських показала їх з Потапом "добрий ранок" на велосипедах, поставши в Голосіївському парку в Києві. Зірка позувала в світлому дутому пальто та шапочці, а її чоловік в жовтому худі з мультяшним принтом.

"Які ж ви класні ❤️";"Прям фото 🔥 🔥 🔥осінь і любов❤️"; "осінній ліс зараз дуже прекрасний. Особливо, якщо на велосипеді, то просто бомба"; " від ваших фото заряд йде на цілий день🔥 🔥 🔥", - коментують користувачі.

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