Певица Настя Каменских обратилась к поклонникам за помощью, которая ей сейчас так необходима. Звезда объяснила, в чем дело.

34-летняя певица и жена продюсера Потапа опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых не побоялась показать, как выглядит по утрам только что проснувшись, передает Politeka.net.

Ненакрашенная и растрепанная Каменских позировала в уютной постели, будучи в футболке с принтом. Певица сообщила, что впереди у нее трудный период и ей сейчас очень нужна поддержка, а кому как не ее многочисленной армии фанатов справиться с этой задачей.

"Доброе утро, меня ждут два очень сложных дня съемок впереди... Вы можете ставить мне свои обнимашечки, сердечечки - так я буду знать, что вы со мной, поддерживаете меня и мне будет легче", - обратилась она к публике.

В конце звезда одарила поклонников самой милой улыбкой, на которую способна.

После записи этого "сториз" Каменских показала их с Потапом "доброе утро" на велосипедах, появившись в Голосеевском парке в Киеве. Звезда позировала в светлом дутом пальто и шапочке, а ее муж в желтом худи с мультяшным принтом.

"Какие же вы классные ❤️"; "Прям фото 🔥🔥🔥Осень и любовь ❤️"; "Осенний лес сейчас очень прекрасен. Особенно, если на велосипеде, то просто бомба"; "От ваших фото заряд идёт на целый день🔥🔥🔥", - комментируют пользователи.

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