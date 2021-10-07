Популярна українська співачка Настя Каменських показала у себе на сторінці в соціальній мережі Instagram, як щасливо зустрічала ранок на курорті.

Артистка веде соціальні мережі активно кожен день і публікує безліч кадрів життя. Причому нерідко Каменських критикують за зайву відвертість перед камерою і якесь хвастощі своєю фігурою в крихітних купальниках.

Цього разу Каменських похвалилася райським ранком на відпочинку, де добре раніше проводила час. Сніданок на пляжі з екзотичними фруктами припав їй до смаку.

"Morning in paradise🌴 🥰", - пише під кадрами Каменських.

Шанувальники поспішили розхвалити співачку:

"Красуня🔥; Який прекрасний ранок😍 а це у тебе в руках?; Супер🤩 🔥; про буряк корисна для кишечника👏; це зараз мрія кожного🔥 🔥; доброго ранку, ви такі прекрасні Анастасія😍; Пам'ятаю, Пам'ятаю; дівчатка рулять ...на Мальдівах; клас! Така сонячна і радісна! Такі sweet memories залишаються на все життя. 🔥Настя, і нам трохи тепла🔥, а то сьогодні вже на вулиці + 2🥶».

Раніше Настя показала, як ненафарбована і розпатлана позувала в затишному ліжку, будучи у футболці з принтом. Співачка повідомила, що попереду у неї важкий період і їй зараз дуже потрібна підтримка, а кому як не її численної армії фанатів впоратися з цим завданням.

"Доброго ранку, мене чекають два дуже складних дні зйомок попереду... Ви можете ставити мені свої обнімашечки, сердечечки - так я буду знати, що Ви зі мною, підтримуєте мене і мені буде легше", - звернулася вона до публіки.

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