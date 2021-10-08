Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских улетели из Украины, показали, где сейчас находятся, заинтриговав украинцев своим местом пребывания.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских вышла замуж за Потапа несколько лет назад. Изначально пара была в дуэте "Потап и Настя", но теперь артисты заняты сольными карьерами. Звезды также активно ведут блоги в социальных сетях и взаимодействуют с украинцами.

На новом видео, которое Алексей опубликовал в Инстаграм, парочка находилась у окна. Настя поцеловала Потапенко, после чего артист показал вид из окна.

"Как вы знаете, мы немножко уехали из нашего дома. А уехали куда? А уехали мы вот сюда. Что это за город, кто нам скажет?", - решил загадать вопрос Алексей украинцам.

"Имя этого города? Что за город?", спросил Потап в посте.

Фанаты начали активно писать свои предположения:

"Немножко в Мадрид уехали", "Судя по троллейбусу - Винница", "Грузия", "Бухарест", "Франция или Италия".

Правильным ответ был Мадрид, столица Испании. Настя Каменских отметила этот город в своих сторис.

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