Известная артистка и солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая "заткнула за пояс" известных певиц Каменских, Огневич, Кароль и Полякову.

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она выступает в группе KAZKA, где является солисткой. Их хиты занимают первые места в чартах, и ни раз были отмечены. Сейчас артистка является участницей шоу "Танці з зірками".

Так, на этот раз на странице "Muzvar.ua" в Инстаграм опубликовали топ-ротаций на радио 2021-го года. На первом месте оказалась группа KAZKA, где солисткой выступает Александра Зарицкая.

"Сейчас за 9 месяцев текущего года наибольшее количество раз на радиостанциях Украины звучали песни группы KAZKA. Их результат - 956 800 ротаций", - пишут на странице.

На четвертом месте оказалась также Настя Каменских, которая стала самой популярной певицей. В топ-15 вошли также Тина Кароль и Злата Огневич.

А известная артистка Ольга Полякова смогла занять только 62 место.

"Кто из популярных звезд вошел в ТОП-15? MONATIK получил -3 позиции и расположился на 16 месте, ALEKSEEV благодаря дуэту с KAZKA взлетел на 27 позиций, однако не дотянул до лидирующих позиций - только 19 место. KALUSH пока 49 за ротацию, а вот Оля Полякова - только 62", - сообщило издание.

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