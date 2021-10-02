Солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая рассказала подробности конфликта на шоу "Танці з зірками" с Lida Lee (Лидией Скорубской)
Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая и Lida Lee являются участницами нового сезона шоу "Танцi з зiрками". Уже прошел 4-ый эфир и между участниками возникло соперничество. Александра Зарицкая рассказала подробности.
Так, на этот раз Александра Зарицкая и её партнер Юрий Мешков пришли на пост-шоу "Танців з зірками". Руслана Писанка и Влад Яма спросили певицу, по какой причине образовался конфликт с одной из участниц шоу - Лидией Скорубской, более известной под псевдонимом Lida Lee.
"Что мы с ней не поделили, первое место, наверное. Она моя прямая конкурентка", — объяснила Александра.
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Также, она добавила, что они за проектом являются подругами.
"Мы очень дружим в жизни, но на проекте мы договорились конкурировать, поэтому мы играем в такую игру. Две соперницы. Лида имеет очень большие возможности, и она реально может выиграть этот проект, поэтому мы переживаем. Мы хотим тоже выиграть", — призналась певица.
Позже, по видеосвязи присоединилась к эфиру сама Lida Lee, которая подтвердила, что они с Алексанрой дружат, но договорились на проекте соревноваться.
"Мы, когда переступаем порог павильона, у нас начинается жесткая конкуренция. Это правда, мы её все ощущаем", — подтвердила Лидия Скорубская.
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