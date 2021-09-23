Солистка KAZKA, украинская певица Александра Зарицкая показала хореографа с которым у нее возник конфликт на "Танцях з зірками"

Еще перед премьерой нового сезона проекта фронтвумен KAZKA рассказала, что была вынуждена сменить партнера, поскольну он не верил, что Зарицкая сможет долго продержаться на проекте. Сперва девушка не назвала его имени, однако потом оказалось, что речь идет о партнере Анны Ризтдиновой на прошлом сезоне "Танців" Александре Прохорове.



В новых сторис своего Инстаграм Зарицкая подтвердила, что это был действительно он.

«Думаю, что именно @sasha_prohor досталась самая сложная работа, найти во мне танец», - написала Зарицкая.

Отметим, сам Прохоров рассказывал, что они с Зарицкой договорились еще в мае, что он будет учить ее хореографии, однако о том, что они станут партнерами на шоу речь не шла.

"Это было ее желание или фантазия, о которой она мне не говорила ни слова. Я был хореографом Саши и не знал о ее фантазиях", - сказал хореограф. При этом он отметил. Что был не против танцевать с Зарицкой на проекте.

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова на "Танцях з зірками"

Как известно, сейчас Зарицкая танцует с Юрием Мешковым, а Прохоров вообще не участвует в новом сезоне "Танців з зірками".

Напомним, конфликт Зарицкой на "Танцях з зірками" вышел на новый уровень, экс-партнер ответил.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA хвастнула формами в эффектном платье с вырезом.

Также Politeka писала, что похудевшая солистка KAZKA восхитила своей пластичностью на «Танцях з зірками».