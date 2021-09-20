Певица Александра Зарицкая, солистка KAZKA, показала новый образ для третьего выпуска шоу "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net, в третьем эфире шоу "Танці з зірками" Александра Зарицкая и Юрий Мешков исполнили фокстрот, за который получили 31 балл. В жюри отметили, что певица двигалась легко и пластично.

Сама Александра призналась, что всего за неделю подготовки к эфиру она похудела на 4 кг.

Покорил танец Александры Зарицкой и зрителей.

«Выступление очень крутое. Саш, ты большая молодец», «Браво», «Саша, вы вдохновляете! Не останавливайтесь», «Непревзойденная!!! Александра, Вы лучшая!!! Всей семьей желаем Вам победы», «Это прекрасно 😍, даже слишком, вау», «Ты прекрасная. Я восхищаюсь твоей силой и терпением», - пишут в Сети.

Напомним, фронтвумэн KAZKA показала, как играла с партнером певицы Джамалы по "Танцях з зірками"

А еще Politeka писала, что солистка группы KAZKA устроила энергичный танец в компании парней, на "Танцях з зірками" хлопают в ладоши

Также Politeka сообщала, что певица из коллективиа KAZKA заговорила об отношениях, обратившись к партнеру по "проекту Танці з зірками"