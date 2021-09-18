Украинская певица Александра Зарицкая показала, как готовится к проекту "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной певицей, став открытием на талант-шоу "Х-Фактор" с песней "Свята". После этого группа KAZKA стала одной из любимых у украинцев. Девушка в этом году решила попробовать себя в шоу "Танці з зірками". Не забівает Александра и об Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.

На новых кадрах, которые Зарицкая опубликовала в сторис, красотка позировала на паркете перед зеркалом. Девушка была в полицейской фуражке и прозрачном наряде.

"Для полного образа мне пришлось взять эту кепочку. У нас уже начинаются полные прогоны на павильоне. Посмотрите паркет и мы начинаем".

После этого к Александре подбежал Антон Нестерко, партнер Джамалы. Молодой человек без футболки громко поскакал рядом, после этого засмеялся и ушел.

Напомним, фронтвумэн KAZKA устроила обжигающий танец в компании мальчиков, на "Танцях з зірками" аплодируют

А еще Politeka писала, что фронтвумэнKAZKA заговорила о любви, обратившись к компаньону по "Танцях з зірками"

Также Politeka сообщала, что экс-возлюбленный Зарицкой из KAZKA ошарашил ее своим внезапным появлением



