Украинская певица Александра Зарицкая показала, как готовится к проекту "Танці з зірками"
Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной певицей, став открытием на талант-шоу "Х-Фактор" с песней "Свята". После этого группа KAZKA стала одной из любимых у украинцев. Девушка в этом году решила попробовать себя в шоу "Танці з зірками". Не забівает Александра и об Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.
На новых кадрах, которые Зарицкая опубликовала в сторис, красотка позировала на паркете перед зеркалом. Девушка была в полицейской фуражке и прозрачном наряде.
"Для полного образа мне пришлось взять эту кепочку. У нас уже начинаются полные прогоны на павильоне. Посмотрите паркет и мы начинаем".
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После этого к Александре подбежал Антон Нестерко, партнер Джамалы. Молодой человек без футболки громко поскакал рядом, после этого засмеялся и ушел.
Напомним, фронтвумэн KAZKA устроила обжигающий танец в компании мальчиков, на "Танцях з зірками" аплодируют
А еще Politeka писала, что фронтвумэнKAZKA заговорила о любви, обратившись к компаньону по "Танцях з зірками"
Также Politeka сообщала, что экс-возлюбленный Зарицкой из KAZKA ошарашил ее своим внезапным появлением