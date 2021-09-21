Солистка KAZKA, украинская певица Александра Зарицкая показала, чем занимается помимо "Танців з зірками"

Как сообщает Politeka.net, Зарицкая стала участницей нового сезона шоу "Танців з зірками". Более того, красотка является одной из фавориток шоу, завоевывая любовь не только зрителей, но и судей.

На свежих фото красотка засветилась со своими коллегами по группе. Она позировала в эффектном синем платье с вырезом и юбкой, которая напоминала ширму или огромную штору. Также девушка засветилась с красотками из балета, которые продемонстрировали ее роскошный наряд.

«Может показаться, что в моей жизни сейчас только танцы, но нет. Жизнь группы KAZKA такая же насыщенная, как всегда. Просто я не успеваю рассказывать. 17/09 мы были спешал гест стар на первом стольнике наших друзей @tvorchi_official. Это был замечательный, яркий вечер. Петь вместе с Джеффри было не менее приятно и очаровательно, чем петь нашу песню «Мята», - рассказала звезда.

В комментариях Александре оставили массу комплиментов.

«Сашенька, вы супер. KAZKA MY LOVE», «Какие шикарные», «Прекрасные», «Вам очень идет этот наряд», - пишут люди.

Напомним, что Александра Зарицкая показала, как развлекается с партнером Джамалы: "У нас уже...".

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая впечатлила своей пластичностью на «Танцях з зірками»: «Вы лучшая».

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