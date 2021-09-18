Українська співачка Олександра Зарицька показала, як готується до проекту "Танці з зірками"
Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є популярною співачкою, ставши відкриттям на талант-шоу "Х-Фактор" з піснею "Свята". Після цього група KAZKA стала однією з улюблених в українців. Дівчина цього року вирішила спробувати себе в шоу"Танці з зірками". Не забиває Олександра і про Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.
На нових кадрах, які Зарицька опублікувала в сторіс, красуня позувала на паркеті перед дзеркалом. Дівчина була в поліцейському кашкеті і прозорому вбранні.
"Для повного образу мені довелося взяти цю кепочку. У нас вже починаються повні прогони на павільйоні. Подивіться паркет і ми починаємо".
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Після цього до Олександра підбіг Антон Нестерко, партнер Джамали. Молодий чоловік без футболки голосно поскакав поруч, після цього засміявся і пішов.
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