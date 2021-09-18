Українська співачка Олександра Зарицька показала, як готується до проекту "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є популярною співачкою, ставши відкриттям на талант-шоу "Х-Фактор" з піснею "Свята". Після цього група KAZKA стала однією з улюблених в українців. Дівчина цього року вирішила спробувати себе в шоу"Танці з зірками". Не забиває Олександра і про Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.

На нових кадрах, які Зарицька опублікувала в сторіс, красуня позувала на паркеті перед дзеркалом. Дівчина була в поліцейському кашкеті і прозорому вбранні.

"Для повного образу мені довелося взяти цю кепочку. У нас вже починаються повні прогони на павільйоні. Подивіться паркет і ми починаємо".

Після цього до Олександра підбіг Антон Нестерко, партнер Джамали. Молодий чоловік без футболки голосно поскакав поруч, після цього засміявся і пішов.

Нагадаємо, солістка KAZKA влаштувала запальний танець в компанії хлопців, на" Танцях з зірками " аплодують

А ще Politeka писала, що солістка KAZKA заговорила про кохання, звернувшись до партнера по "Танцях з зірками"

Також Politeka повідомляла, що екс-коханий Зарицької з KAZKA ошелешив її своєю раптовою появою



