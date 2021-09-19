Співачка Олександра Зарицька, солістка KAZKA, показала новий образ для третього випуску шоу "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька вирішила спробувати свої сили в шоу"Танці з зірками". Партнером співачки став Юрій Мєшков. У першому епізоді пара виконала танго, примірявши почавши танець на шахівниці. У другому епізоді Зарицька вирішила стати Мерилін Монро, виконавши танець Бродвей. Пара змогла набрати по 16 балів за обидва виступи.

А сьогодні, 19 Вересня, Олександра в Instagram опублікувала фото, показавши образ перед виступом у третьому випуску "Танців з зірками". Красуня біла в білому вбранні і з декількома кісками. Дівчина зробила селфі, опублікувавши його в сторіс Instagram.

"Ми готові до ефіру. Включайте в 21.00", - написала Олександра на фотографії.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

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